Порты Турции в июле приняли свыше 40 тысяч судов - министерство

28 августа 2018 11:51 (UTC+04:00)

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