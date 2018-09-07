О ходе строительства двух уникальных паромов на Бакинском судостроительном заводе

7 сентября 2018 21:10 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Крупная азербайджанская продкомпания более чем на 11% сократила кредитную задолженность
Бизнес 21:22
В Азербайджане пройдет Неделя НАТО (Эксклюзив)
Политика 21:05
Азербайджан и Афганистан имеют большой потенциал для дальнейшего развития отношений - замминистра
Политика 20:25
Учения «Сокол ТурАз - 2018» продолжаются (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 16:18
Механизм обсуждения вопросов безопасности между Азербайджаном и Россией работает без сбоев – МИД
Политика 13:39
Россия с воодушевлением смотрит на развитие отношений с Азербайджаном – МИД
Политика 13:15
Лента новостей
В Мексике при нападении убили четырех полицейских
Другие страны 22:11
Азербайджанская платежная система отложила планы выхода на рынок Боснии
ИКТ 22:06
Макрон назвал темы переговоров с Меркель
Европа 21:55
Ким Чен Ын передал Трампу очередное письмо
США 21:40
Крупная азербайджанская продкомпания более чем на 11% сократила кредитную задолженность
Бизнес 21:22
Один человек погиб, двое пострадали в результате землетрясения в Иране
Общество 21:14
Трамп заявил о готовности ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд
США 21:07
В Азербайджане пройдет Неделя НАТО (Эксклюзив)
Политика 21:05
Трамп заявил о готовности ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд
США 20:53