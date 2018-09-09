Азербайджано-иранский автомобильный завод определился со сроками начала экспорта (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-иранский автомобильный завод "Хазар" планирует со следующего года начать экспорт автомобилей в Россию и другие страны СНГ, сообщили Trend в компании AzerMash, являющейся одним из совладельцев завода.

В компании отметили, что на данный момент ведутся активные переговоры по поставкам автомобилей на рынки этих стран.

Как отметили в AzerMash, в целом на зарубежные рынки планируется поставлять около 20 процентов от производимых на заводе автомобилей. В настоящее время на заводе производятся автомобили моделей Khazar LD и Khazar SD.

В ближайшей перспективе планируется наладить производство автомобилей под брендами Renault и Peugeot, стоимость которых составит от 18 до 21 тысячи манатов. Стоимость моделей, производимых сегодня на заводе составляет 14-16 тысяч манатов, добавили в компании.

Автомобильный завод "Хазар" расположен на юго-востоке Азербайджана в Нефтчалинской промышленной зоне. Все автомобили, производимые на заводе, соответствуют стандартам Евро-5.

Шестого августа 2016 года крупный иранский автопроизводитель Iran Khodro и азербайджанская компания AzEuroCar ("дочка" AzerMash) подписали соглашение о создании совместного автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне. Общая стоимость проекта оценивается в 24 миллиона манатов. 75 процентов инвестиций в завод вложила азербайджанская сторона, а 25 процентов - иранская

( Автор: Матанат Насибова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.