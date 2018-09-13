Международный банк Азербайджана представляет новую «Осеннюю» кредитную кампанию

13 сентября 2018 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана объявил о запуске новой «Осенней» кредитной кампании, сообщает банк в четверг.

Посредством данном кампании банк создает для своих клиентов широкий спектр возможностей. В рамках кампании клиенты банка смогут получить наличный кредит, а выплачивать ежемесячные выплаты основного долга по нему - спустя три месяца или могут выбрать услугу 2%-ной скидки на кредитные проценты.

Этими обеими возможностями смогут воспользоваться все обладатели зарплатных карт Международного банка Азербайджана. В свою очередь обладатели пенсионных карт банка смогут воспользоваться 2%-ной скидкой на кредитные проценты без комиссии.

Преимущества кампании:

• Сумма кредита – До 20.000 манатов
• Срок кредита – До 60 месяцев
• Годовая процентная ставка - С 2%-ной скидкой, начиная с 23%
• В случае суммы кредита до 5000 – БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЯ
• Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ

Кампания активна до 10 октября.

Наличный кредит возможно приобрести в любом филиале Международного банка Азербайджана. Для этого достаточно лишь подойти в филиал с удостоверением личности, зарплатной или пенсионной картой. Кроме того, оформить кредит можно отправив последние восемь цифр зарплатной или пенсионной карты на короткий номер 8937. Для более детальной информации клиенты могут связаться с Информационным центром банка посредством номера 937.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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