Рынок страхования Азербайджана вырос на 40%

22 сентября 2018 09:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2018 года действующие в Азербайджане страховые компании (СК) собрали премии на 517 миллионов манатов, что на 40 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года, следует из отчета Палаты надзора над финансовыми рынками.

Выплаты СК за тот же период составили 169 миллионов манатов, что на 1,2 процента больше показателя восьми месяцев 2017 года.

Согласно отчету, 72 процента (374,7 миллиона манатов) всех сборов на рынке пришлись на добровольное страхование, 28 процентов (142,3 миллиона манатов) - на обязательное. По выплатам доля добровольного страхования составила 74 процента (124,6 миллиона манатов), а на обязательное страхование пришлось 26 процентов (43,9 миллиона манатов) выплат.

В Азербайджане действует 21 страховая компания.

Официальный курс на 22 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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