Таможенная карта от PASHA Bank

24 сентября 2018 11:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Таможенная карта может быть использована и как дебетовая карта, и как кредитная карта. Владелец карты, пополнив карту может пользоваться собственными денежными средствами, а также расходовать средства выделенной на счет кредитной линии.

Преимущества карты:

- Возможность удобной и срочной оплаты налогов и пошлин с помощью карты на таможенных пунктах;
- Возможность удобного отслеживания операций по оплате таможенных налогов и пошлин, создания системы отчетности и анализа операций.

Более подробную информацию можно получить на сайте банка.

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