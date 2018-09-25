"Вертолеты России" обсудят создание сервисного центра в Азербайджане

25 сентября 2018 12:42 (UTC+04:00)

Холдинг "Вертолеты России" планирует обсудить создание на территории Азербайджана сервисного центра по обслуживанию вертолетов российского производства в ходе выставки ADEX-2018, сообщил журналистам заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков, передает РИА Новости.

"В ходе выставки мы намерены предложить нашим партнерам новейшие образцы гражданских и военных вертолетов в комплексе с решениями по их дальнейшему обслуживанию. Также рассчитываем актуализировать вопрос создания на территории Азербайджана сервисного центра для вертолетов российского производства", — приводит слова Чечикова пресс-служба холдинга.

В ходе ADEX-2018 "Вертолеты России" представят актуальный модельный ряд гражданской и военной вертолетной техники. Будут показаны модели вертолетов Ми-38 в транспортно-пассажирском исполнении, Ансат, а также Ми-35М. Специалисты холдинга также планируют провести переговоры с традиционными и потенциальными заказчиками российских вертолетов и услуг по их послепродажному обслуживанию.

Чечиков заявлял на прошлой выставке ADEX-2016 о подписанном с главой Silk Way Helicopter Services Азером Султановым соглашении о создании на территории Азербайджана совместного предприятия по обслуживанию и ремонту российских гражданских вертолетов типа Ми-8/17.

Оборонная выставка ADEX-2018 проходит в Баку с 25 по 27 сентября.

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