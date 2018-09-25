Болгария намерена расширить сотрудничество с Бакинским портом

25 сентября 2018 14:28 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Ожидается увеличение добычи на азербайджанском нефтегазовом блоке «Бахар-Гум Дениз»
Энергетика 14:49
Международная служба заказа такси теперь и в Гяндже: чего ожидать водителям? (Эксклюзив)
Бизнес 14:41
В Азербайджане проходит испытания снайперская винтовка "Вашаг" (ФОТО)
Общество 14:23
"Вертолеты России" обсудят создание сервисного центра в Азербайджане
Бизнес 12:42
Церетели приветствует активную роль парламентариев Азербайджана в ПА ОБСЕ
Политика 11:11
Нагорно-карабахский конфликт представляет угрозу для региональной безопасности - глава МИД Пакистана
Нагорно-карабахский конфликт 10:08
Лента новостей
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем Сената Италии (ФОТО)
Политика 14:59
Визит Владимира Путина в Баку усилит партнерские связи Азербайджана и России
Точка зрения 14:58
В Казахстане создадут цифровые фермы
Казахстан 14:58
ОПЕК прогнозирует рост спроса на энергоносители на треть к 2040 году
Энергетика 14:50
Ожидается увеличение добычи на азербайджанском нефтегазовом блоке «Бахар-Гум Дениз»
Энергетика 14:49
МИД России: Поставки С-300 Сирии не направлены против Израиля
Россия 14:41
Международная служба заказа такси теперь и в Гяндже: чего ожидать водителям? (Эксклюзив)
Бизнес 14:41
Tacir kart от PASHA Bank
Бизнес 14:38
Первый канал России начинает съемки многосерийного художественного фильма о Муслиме Магомаеве (ФОТО)
Культура 14:29