Объем безналичных расчетов в Азербайджане достигнет 17 млрд манатов

27 сентября 2018 19:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - К 2021 году ежегодный объем безналичных расчетов в Азербайджане достигнет примерно 17 миллиардов манатов.

Об этом говорится в государственной программе по расширению цифровых платежей в 2018-2020 годах, утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым накануне.

Реализация программы позволит увеличивать ежегодно долю безналичных расчетов на семь процентов.

Согласно программе, доля наличных расчетов в транзакциях, осуществляемых в экономике страны, снизится с 74 процентов до 40 процентов.

Для ускорения применения государственной программы были определены три основополагающих условия и конкретные цели по каждому из них.

Как отмечается в госпрограмме, создание более благоприятной среды предусматривает не только запрещающие нормы регулирование, но и применение специальных механизмов поощрения.

"Для того чтобы сделать экономику прозрачной, требуется устранить институциональные препятствия, мешающие развитию цифровых выплат. Для этого необходимо полностью обеспечить права собственности и контрактные права предпринимателей, создать рынки, ведущие эффективную и конкурентную деятельность, совершенствовать налоговую систему, в том числе устранить случаи уклонения от выплаты налогов", - говорится в программе.

Отмечается, что для развития финансовых рынков необходимо повысить активность банковского сектора, усилить конкуренцию в секторе, создать активный денежный рынок, совершенствовать возможности оценки риска банков, осуществить мероприятия по предложению предпринимателям и населению дешевых и качественных банковских услуг.

"Усиление финансовой инклюзивности требует обеспечения доступности банковских услуг во всех регионах, расширения банковских продукции и услуг и повышения их качества, снижения затрат, повышения общественной осведомленности по цифровым выплатам. Для того чтобы обеспечить фундаментальные условия расширения цифровых выплат, в государственной программе были определены четыре стратегических направления и 16 приоритетов", - говорится в госпрограмме.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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