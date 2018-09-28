Названы сроки завершения ТЭО проекта разработки азербайджанского золоторудного месторождения «Човдар» (ФОТО)

ДАШКЕСАН /Trend/ - Завершились геофизические работы на территории площадью в 10 квадратных километров в северной части азербайджанского золоторудного месторождения «Човдар».

Об этом сказал журналистам в пятницу заместитель председателя правления ЗАО Azergold Огтай Мамедов в рамках медиатура для ознакомления с работами, проводимыми на месторождении Човдар.

По словам зампредседателя, в настоящее время ведется интерпретация полученных данных.

«В будущем году на склонах горы Кяпяз будут вестись геофизические работы на территории в 11-12 квадратных километров. Следующим этапом геофизических работ является бурение скважин. В настоящее время буровые работы проводятся в трех направлениях. В южной части Гейгельского района ведется бурение скважин. Работы начались в июле и будут продолжены до конца года. Полученные данные будут проанализированы», - сказал Мамедов.

Зампредседателя Azergold сообщил, что для подтверждения подземных запасов «Човдара» будут пробурены 32 скважины.

Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта завершится в первом квартале 2019 года, добавил Мамедов.

Рудное месторождение Човдар находится в северной части Дашкесанского района, включающего специальные и комплексные месторождения золота. С учетом золота, на этой площади есть 30 проявлений и точек минерализации специального золота, 20 малосульфидных медно- золотых и 50 медно-полиметалических.

ЗАО AzerGold, приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, управлением месторождениями драгоценных и цветных металлов, их добычей, переработкой и продажей, а также применением в этой сфере новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной области.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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