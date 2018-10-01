В филиалах Kapital Bank будут работать пенсионеры

БАКУ /Trend/ - В связи с 1 октября – Международным днем пожилых людей Kapital Bank проводит очередной социальный проект. Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, в рамках проекта пенсионеры будут обслуживать клиентов банка в столичных филиалах. Организация нового проекта проводится при участии инициативной группы «Üçüncü Bahar» («Третья весна»).

Во время проекта, который продлится один месяц, пенсионеры будут направлять посетивших филиалы пожилых клиентов по требующимся им услугам. Этот проект осуществляется в рамках программы банка «Könüllülər» («Добровольцы»).

«Как известно, Kapital Bank каждый год в преддверии Дня пожилых людей проводит для них различные мероприятия. После успеха прошлогодних мероприятий, посвященных финансовому просвещению, мы создали центр «Yaşa» («Живи»). Пенсионеры, которые принимают участие в программе «Könüllülər», будут в основном обслуживать пожилых клиентов и помогать им в осуществлении банковских операций. Цель проекта заключается в том, чтобы повысить уверенность в себе пожилых людей именно за счет их обслуживания пенсионерами», — отметила директор департамента маркетинга Kapital Bank Гюнель Фарзалиева.

Следует отметить, что организованный инициативной группой «Üçüncü Bahar» при поддержке Kapital Bank центр для пенсионеров «Yaşa» функционирует при министерстве труда и социальной защиты населения. Центр расположен в департаменте Сабунчинского района Государственного фонда социальной защиты (поселок Бакиханов, ул. Я. Алиева, 1). В настоящее время более 300 человек являются активными членами центра и к каждому из тренингов присоединяются около 40–50 человек.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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