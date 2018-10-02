Коммерческие банки Узбекистана смогут выдавать микрозаймы

БАКУ /Trend/ - Коммерческие банки Узбекистана получили право предоставлять микрозаймы наряду с микрокредитными организациями, передаёт "Газета.uz".

Внесение соответствующих изменений в законодательство одобрил Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана на 16-м пленарном заседании 27 сентября.

Сумма микрозайма может составлять до 100 МРЗП и выдается, в основном, в наличной форме на срок до 1 года.

При этом устанавливается запрет на начисление процентов, взимание комиссионных платежей и неустойки (штрафа, пени), применение иных мер ответственности по договорам оказания микрофинансовых услуг в сумме, составляющей более половины размера заимствования в год.

Представитель Центрального банка отметил, что в настоящее время в республике действуют всего лишь 36 микрокредитных организаций, в то время как коммерческие банки имеют около 900 филиалов и 7800 минибанков в регионах. Соответственно, из-за того, что коммерческие банки не имеют возможности предоставлять микрозаймы, уровень доступности этого вида кредитования для населения чрезвычайно низок, а высокие проценты по обслуживанию микрозаймов снижают их финансовую привлекательность.

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