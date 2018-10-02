В Азербайджане подорожало золото

БАКУ /Trend/ - Во вторник цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота второго октября подорожала по сравнению с понедельником на 7,5055 маната, составив 2027,5985 маната, серебро подешевело на 0,0407 маната, до 24,768 маната. Цена на платину повысилась на 22,916 маната, до 1404,676 маната, палладия - снизилась на 6,2985 маната, до 1806,5475 маната.

Название 02.10.18 01.10.18 Золото XAU 2027,5985 2020,093 Серебро XAG 24,768 24,8087 Платина XPT 1404,676 1381,76 Палладий XPD 1806,5475 1812,846

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.