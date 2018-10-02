В Азербайджане подорожало золото

БАКУ /Trend/ - Во вторник цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота второго октября подорожала по сравнению с понедельником на 7,5055 маната, составив 2027,5985 маната, серебро подешевело на 0,0407 маната, до 24,768 маната. Цена на платину повысилась на 22,916 маната, до 1404,676 маната, палладия - снизилась на 6,2985 маната, до 1806,5475 маната.
|
Название
|
02.10.18
|
01.10.18
|
Золото
|
XAU
|
2027,5985
|
2020,093
|
Серебро
|
XAG
|
24,768
|
24,8087
|
Платина
|
XPT
|
1404,676
|
1381,76
|
Палладий
|
XPD
|
1806,5475
|
1812,846
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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