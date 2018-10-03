Фонд развития Абу-Даби профинансирует строительство гостиницы международного уровня в Самарканде

3 октября 2018 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) и Фонд развития Абу-Даби совместно реализуют проект строительства гостиницы международного уровня и туристического торгово-развлекательного центра в Самарканде, что позволит повысить туристический потенциал города, сообщили в пресс-службе НБУ.

Соглашение о сотрудничестве между двумя сторонами на 100 миллионов долларов было подписано 3 октября в Ташкенте в рамках Узбекско-эмиратского бизнес-форума.

Также предполагается финансирование проектов в таких сферах, как электроснабжение, водоснабжение, здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли.

Прямые инвестиции Абу-Дабийского фонда привлекаются для финансирования проектов в рамках «Программы мероприятий по ускоренному развитию туристического потенциала города Самарканда и Самаркандской области на 2017-2019 годы», принятой по инициативе Шавката Мирзиёева.

Фонд развития Абу-Даби – это организация, основанная в 1971 году правительством Абу-Даби (ОАЭ), для помощи развивающимся странам путем предоставления им кредитов на финансирование проектов развития, а также инвестирования в проекты в этих странах. К началу 2018 года Фонд профинансировал 536 проектов в 88 странах.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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