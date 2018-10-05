Уровень безработицы среди молодёжи в Узбекистане составил 15,9 процента

БАКУ /Trend/ - По новой методике расчета уровень безработицы в Узбекистане в январе-июне составил 9,3 процента, передаёт «Газета.uz» со ссылкой на пресс-службу Министерства занятости и трудовых отношений.

С нынешнего года Минтруда проводит по новой методике разработку баланса трудовых ресурсов, занятости и трудоустройства населения, исследование домохозяйств по вопросам занятости, а также определение численности населения, нуждающегося в трудоустройстве в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 22 декабря 2017 года.

В июле-августе Республиканский научный центр занятости населения и охраны труда при Минтруда выполнил социологическое исследование в 62 городах и районах республики.

Охвачено 310 органов самоуправления граждан, 3100 домохозяйств и 16425 граждан. Полный текст и методика исследования опубликованы на сайте министерства.

По итогам проведенного исследования уровень безработицы составил 9,3 процента к экономически активному населению, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем в первом квартале года (9,7 процента).

Наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в Ферганской (10 процентов), Андижанской (9,9 процента) и Сурхандарьинской (9,9 процента) областях, наиболее низкий — в Ташкенте (7,8 процента).

Уровень безработицы среди молодежи (до 30 лет) составил 15,9 процента, уровень безработицы среди женщин — 13,4 процента.

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