Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 3,4 раза

15 октября 2018 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в понедельник принял у азербайджанских банков 350 миллионов манатов на депозитном аукционе, говорится в сообщении ЦБА.

Согласно информации, спрос на аукционе составил 1,193 миллиарда манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 8,01 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на 15 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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