ЕИБ выделил Узбекистану первые займы в сфере водоснабжения

БАКУ /Trend/ - Европейский инвестиционный банк выделил Узбекистану первые займы, передаёт «Газета.uz» со ссылкой на пресс-службу Делегации Евросоюза в стране.

Сто миллионов евро будут направлены на проекты в области водоснабжения и удаления сточных вод в рамках финансируемого ЕС Фонда действий в области климата и окружающей среды.

Эта операция, как ожидается, поможет Узбекистану лучше справиться с высокой зависимостью от внешних водных ресурсов и нехваткой пресной воды. Как отмечается в сообщении, около 80 процентов воды, используемой в стране, поступает из соседних государств.

Еще 100 миллионов евро направят на повышение энергоэффективности малых и средних предприятий, компаний средней капитализации и предприятий частного сектора.

Финансирование ЕИБ будет способствовать достижению цели правительства по снижению уровня энергоемкости страны не менее чем на 50 процентов к 2030 году. У промышленного сектора, как отмечается, есть значительный потенциал для улучшения ситуации в этой области.

«Мы очень рады тому, что первые договора займов ЕИБ, когда-либо подписанные в Узбекистане, заключены через год после запуска операций ЕИБ в этой стране. Они помогут местной экономике и в то же время будут способствовать смягчению негативных последствий изменения климата. Эти два займа обеспечат содействие в модернизации водной инфраструктуры и будут способствовать переходу на более эффективные и экологически безопасные технологии», – прокомментировал вице-президент ЕИБ, ответственный за Центральную Азию, Вазил Худак

Оба проекта разрабатываются в сотрудничестве со Всемирным банком и, как предполагается, получат техническую поддержку со стороны Инвестиционного фонда для стран Центральной Азии, которым управляет Европейская комиссия и который оказывает поддержку странам Центральной Азии.

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