В Павлодарской области Казахстана обозначены четыре базовых направления развития экономики (Эксклюзив)

18 октября 2018 10:08 (UTC+04:00)

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