Финрегулятор Азербайджана отозвал лицензию на перестрахование у двух СК

18 октября 2018 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решением правления Палаты надзора над финансовыми рынками в Азербайджане были отозваны лицензии на перестрахование двух страховых компаний и лицензии страхового агента у 13 страховых агентов. Также были выданы восемь новых лицензий на деятельность страховых агентов, сообщает Палата в четверг.

Так, лицензии на перестраховочную деятельность были отозваны на добровольной основе у ОАО "İpək Yolu Sığorta" и ОАО Azərbaycan Sənaye Sığorta". На деятельность страхового агента - у пяти страховых агентов.

Лицензии восьми других страховых агентов ранее были приостановлены сроком на три месяца, в связи с непредставлением данными страховыми агентами поквартальных отчетов. Поскольку приведшие к приостановке данных лицензий причины не были устранены, было принято решение об их отзыве.

В то же время, в соответствии с решением правления Палаты, были выданы лицензии восьми страховым агентам, успешно прошедшим аттестацию.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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