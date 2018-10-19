Российская компания может построить в Ташкенте "воздушное метро"

19 октября 2018 09:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания "Русское техническое общество" предлагает построить в Ташкенте первую в стране линию так называемого "воздушного метро", передаёт "Подробно.uz".

По словам генерального директора компании Ивана Филяева, россияне готовы реализовать имиджевый проект по строительству надземной транспортной системы "Стрела", которая будет перевозить людей из столичного аэропорта до Tashkent City.

"Стрела" – это экологичный вид транспорта. Состав с пассажирами двигается над уровнем земли на средней высоте пять метров на скорости до 50 километров в час. Двигаясь без пробок "Стрела" не создает помех движению наземного городского транспорта. Также ей не нужны специальный мосты для преодоления крутых уклонов, оврагов и рек. У системы отсутствуют выбросы вредных веществ, у нее низкий уровень шума.

Сейчас российская сторона в ходе первого Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и РФ изучает возможности реализации проекта в Ташкенте, проводит встречи с профильными ведомствами и заинтересованными структурами.

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