В Баку приедет топовый маркетолог Украины с авторским тренингом BRANDFATHER (ВИДЕО)

Практически любой производитель, выводя свой продукт или услугу на рынок, задается вопросом - «Как завоевать внимание потребителя?». В Азербайджане мы привыкли уже ко всему - агрессивной рекламе, большим бюджетам на PR-кампании, работе с клиентом на местах. Однако примеров того, что, в общем-то, добротный продукт, несмотря на все усилия по рекламе и продвижению, проигрывает-таки в лояльности потребителей аналогичным товарам и услугам, порой даже менее качественных, меньше не становится. При этом истории блестящих взлетов и нереальной популярности тех или иных брендов продолжают тревожить бизнесменов, которые, несмотря на все усилия и старания, не были обласканы подобной удачей.

Так в чем же дело? Как убедить потребителя в превосходстве вашего продукта? На чем построить философию вашего бренда? И кому адресовать эти вопросы, чтобы получить компетентные ответы? Эти вопросы далеко не праздные, и в Баку появилась достаточно уникальная возможность получить более чем компетентные ответы на практических примерах.

29 ноября, в Boulevard Hotel Baku состоится обучающий семинар BRANDFATHER, посвященный брендам и инновациям, который проведет Андрей Федорив, владелец и основатель независимой креативной компании FEDORIV.

"Участникам мероприятия будет предложена моя авторская методика, которая будет полезна для бизнесменов, руководителей компаний и владельцев стартапов – для всех, кто стремится взять бренд в свои руки и стать его «папой». Семинар в Баку пройдет в рамках глобального тура, который объединит такие города, как Берлин, Киев, Алматы, Баку и Лондон", - заявил Андрей Федорив.

Даже далекие от предпринимательства люди понимают, что сильный бренд позволяет обеспечить успешность бизнеса. Причем в нем есть необходимость как у крупных, так и небольших компаний, независимых экспертов, некоммерческих организаций. Раскроем же некоторые постулаты методики Андрея Федорива, который имеет за плечами 20-ти летний опыт развития сотен успешных брендов в Украине, Казахстане, Азербайджане, России, а также в странах ЕС и Соединенных Штатах.

Создание успешного бренда требует умения работать в двух направлениях. И если первое направление разумное и адекватное, и бизнес чаще всего преуспевает в нем, то второе направление основано на эмоциях и чувствах потребителя. Очень важно быть одинаково успешным в обоих направлениях. Совместить в конечном решении разумное и чувственное отношение потребителя – именно в этом заключается искусство брендинга. Можно разработать высококачественный товар или услугу, но быть проигнорированным основной массой потребителей, а можно окружить продукт грамотным брендом – и навсегда остаться в чувствах клиента.

Стоит подчеркнуть, что с помощью Андрея Федорива сотни брендов в мире смогли стать глобальными. Эксперт известен в качестве успешного предпринимателя, будучи основателем международной креативной компании FEDORIV. Работая с представителями бизнеса из более 15 стран, в том числе Германии, США, Норвегии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Сингапура, компания была удостоена трех наград Red Dot Awards, премий FWA, awwwards и iF Design Award.

Андрей Федорив успешен и в качестве бизнес-тренера, являясь автором курсов по маркетингу («Стратегия = Идея», «Бренд – душа бизнеса», «BRANDFATHER№), а также YouTube-влога - пропаганды предпринимательства - FEDORIV VLOG.

Приняв участие в маркетинговом ивенте, можно будет определить для себя основные инструменты управления бизнесом, уметь создавать бренды и превращать их в мощный инструмент развития бизнеса, достигать эти задачи при ограниченных бюджетах и в сжатые сроки.

Руководители бизнеса смогут научиться контролировать работу маркетинговых отделов и рекламных агентств и узнать, как не потерять деньги из-за чужих ошибок в работе с брендами. Семинар позволит ознакомиться с успешными кейсами развития брендов в сферах продуктов питания, электронной коммерции, ритейла, недвижимости, банкинга и В2В.

Мероприятие состоится 29 ноября, в Boulevard Hotel Baku (зал Tagiyev) по адресу: Баку, ул. Хагани Рустамова 4С.

По вопросам оплаты участия можно обратиться по электронной почте - brandfather@fedoriv.com

С подробной информацией о семинаре можно ознакомиться здесь – http://events.fedoriv.com/baku

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