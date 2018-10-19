Азербайджан начнет производство знаменитого сорта итальянского сыра

БАКУ /Trend/ - В Уджарском районе Азербайджана планируется наладить производство знаменитого сорта итальянского сыра моцарелла.
Об этом сообщил в пятницу Trend заместитель главы Исполнительной власти Уджарского района Вагиф Мехтиев.
По его словам, на данный момент на предприятии ведутся подготовительные работы: устанавливается оборудование, создается стадо крупного рогатого скота.
Как сказал Мехтиев, предприятие в первую очередь нацелено на удовлетворение внутреннего спроса, но в дальнейшем, если образуются дополнительные объемы, будет налажен экспорт за рубеж.
Отметим, что предприятие по производству итальянского сыра моцарелла будет действовать в агропарке, куда было поставлено 125 голов буйволов из Венгрии. На предприятии планируется перерабатывать порядка двух тонн молока ежедневно.
(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)
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