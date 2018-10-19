Азербайджан начнет производство знаменитого сорта итальянского сыра

19 октября 2018 19:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Уджарском районе Азербайджана планируется наладить производство знаменитого сорта итальянского сыра моцарелла.

Об этом сообщил в пятницу Trend заместитель главы Исполнительной власти Уджарского района Вагиф Мехтиев.

По его словам, на данный момент на предприятии ведутся подготовительные работы: устанавливается оборудование, создается стадо крупного рогатого скота.

Как сказал Мехтиев, предприятие в первую очередь нацелено на удовлетворение внутреннего спроса, но в дальнейшем, если образуются дополнительные объемы, будет налажен экспорт за рубеж.

Отметим, что предприятие по производству итальянского сыра моцарелла будет действовать в агропарке, куда было поставлено 125 голов буйволов из Венгрии. На предприятии планируется перерабатывать порядка двух тонн молока ежедневно.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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