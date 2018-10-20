Казахстан расширил список товаров для потенциального экспорта в Азербайджан (Эксклюзив)

20 октября 2018 08:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский рынок обладает определенным потенциалом для экспорта казахстанской переработанной продукции. Об этом сообщили Trend в министерстве по инвестициям и развитию Казахстана.

"Анализ мирового импорта в Азербайджан, сопоставленный с данными по мировому казахстанскому экспорту, а также экспорту Казахстана в Азербайджан показал, что азербайджанский рынок обладает определенным потенциалом для экспорта казахстанской обработанной продукции", - сказали в ведомстве.

Как отметили в министерстве, в качестве наиболее перспективных отобраны 37 товарных позиций в таких отраслях как: 1) металлургия (трубы из черных металлов, прокат плоский из железа или нелегированной стали, металлоконструкции, проволока, фитинги и пр.); 2) химическая промышленность (лекарственные препараты, моющие и чистящие средства, полипропилен); 3) машины, оборудование (запорная арматура, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры, трансформаторы и преобразователи статические, отопительные котлы, волоконно-оптический кабель, подшипники); 4) пищевая промышленность (шоколад и изделия из какао, безалкогольные напитки и воды, кондитерские изделия из сахара, мучные кондитерские изделия, масло подсолнечное или сафлоровое, солод, колбасы, макаронные изделия).

Согласно данным министерства, внешнеторговый оборот между Казахстаном и Азербайджаном за январе-июле 2018 года составил 141,5 миллиона долларов, что на 94,6 процента выше показателя за аналогичный период 2017 года (72,7 миллиона долларов).

"Экспорт из Казахстана в Азербайджан в январе-июле 2018 года составил 112,4 миллиона долларов, что на 98,9 процента выше показателя за аналогичный период 2017 года (56,5 миллиона долларов).

Как отметили в ведомстве, импорт в Казахстан из Азербайджана за январь-июль 2018 года составил 29 миллионов долларов, что больше на 79 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 годом (16,2 миллиона долларов).

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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