Европейское рейтинговое агентство ожидает стабильного роста экономики Азербайджана (версия 2)

20 октября 2018 14:44 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Европейское рейтинговое агентство (ERA) присвоило кредитный рейтинг Азербайджану на уровне "ВВ+" с прогнозом "стабильный", говорится в отчете агентства, опубликованном в субботу.

Согласно прогнозу агентства, реальный рост ВВП Азербайджана в 2018 году может составить 1,5 процента, в 2019 году - 2,1 процента. Номинальный ВВП прогнозируется на уровне 44,1 миллиарда и 47,441 миллиарда долларов соответственно.

Как отмечается, кредитный рейтинг отражает наблюдающийся процесс стабилизации в азербайджанской экономике. По мнению аналитиков агентства, базовые процессы в экономике демонстрируют позитивные тенденции: стабилизация инфляции, позитивные показатели внешнего сектора.

Агентство ожидает укрепления реального роста экономики, подкрепленного более позитивной внешней конъюнктурой основных экспортных товаров страны.

Среди базовых факторов и предпосылок отмечаются низкая вероятность политических шоков, включая ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта, стабильный уровень выработки в нефтегазовом секторе Азербайджана и оживление банковского сектора страны.

Индикаторы

2017

2018

2019

ВВП, млрд. $

40748

44100

47441

Темпы роста ВВП, %

0,1

1,5

2,1

ВВП на душу населения, тыс. $

4,15

4,6

4,8

Безработица, %

5

4,9

4,9

Инфляция год к году, %

12,9

5,9

5,7

Резервы Центробанка, млрд $

5334,6

6200

6200

Экспорт, млрд $

14,1

15,3

16

Импорт, млрд $

9

8,6

9,3

Профицит счета текущих операций

3,5

5,7

5,4

Отмечается, что рост экономики Азербайджана сегодня обеспечивают как нефтяной, так и ненефтяной секторы. При этом, как ожидает агентство, цены на нефть марки Brent будут варьировать в пределах 60-70 долларов за баррель, что поможет экономике расти и дальше.

С другой стороны, агентство отмечает значимую роль ненефтяного сектора в росте экономики. Так, в январе-августе 2018 года ненефтяная экономика выросла на 10 процентов по сравнению с восемью месяцами аналогичного периода прошлого года. Снижающаяся инфляция (2,7 процента в январе-августе 2018 года) и стабильный курс маната свидетельствуют об ослаблении монетарного давления, что является жизненно необходимым условием для оживления притока инвестиций.

Аналитики агентства указывают, что экономика страны находится на более стабильной и прогнозируемой фазе, благодаря умеренной инфляции и стабильному курсу. Как результат валютные риски смягчаются и реальные доходы и заработные платы населения входят в позитивную зону роста. По мере того, как эта тенденция будет продолжаться в течение 2018-2019 годов, можно ожидать дополнительной поддержки для роста ВВП.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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