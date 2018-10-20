Европейское рейтинговое агентство ожидает стабильного роста экономики Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Европейское рейтинговое агентство (ERA) присвоило кредитный рейтинг Азербайджану на уровне "ВВ+" с прогнозом "стабильный", говорится в отчете агентства, опубликованном в субботу.

Согласно прогнозу агентства, реальный рост ВВП Азербайджана в 2018 году может составить 1,5 процента, в 2019 году - 2,1 процента. Номинальный ВВП прогнозируется на уровне 44,1 миллиарда и 47,441 миллиарда долларов соответственно.

Как отмечается, кредитный рейтинг отражает наблюдающийся процесс стабилизации в азербайджанской экономике. По мнению аналитиков агентства, базовые процессы в экономике демонстрируют позитивные тенденции: стабилизация инфляции, позитивные показатели внешнего сектора.

Агентство ожидает укрепления реального роста экономики, подкрепленного более позитивной внешней конъюнктурой основных экспортных товаров страны.

Среди базовых факторов и предпосылок отмечаются низкая вероятность политических шоков, включая ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта, стабильный уровень выработки в нефтегазовом секторе Азербайджана и оживление банковского сектора страны.

Индикаторы 2017 2018 2019 ВВП, млрд. $ 40748 44100 47441 Темпы роста ВВП, % 0,1 1,5 2,1 ВВП на душу населения, тыс. $ 4,15 4,6 4,8 Безработица, % 5 4,9 4,9 Инфляция год к году, % 12,9 5,9 5,7 Резервы Центробанка, млрд $ 5334,6 6200 6200 Экспорт, млрд $ 14,1 15,3 16 Импорт, млрд $ 9 8,6 9,3 Профицит счета текущих операций 3,5 5,7 5,4

Отмечается, что рост экономики Азербайджана сегодня обеспечивают как нефтяной, так и ненефтяной секторы. При этом, как ожидает агентство, цены на нефть марки Brent будут варьировать в пределах 60-70 долларов за баррель, что поможет экономике расти и дальше.

С другой стороны, агентство отмечает значимую роль ненефтяного сектора в росте экономики. Так, в январе-августе 2018 года ненефтяная экономика выросла на 10 процентов по сравнению с восемью месяцами аналогичного периода прошлого года. Снижающаяся инфляция (2,7 процента в январе-августе 2018 года) и стабильный курс маната свидетельствуют об ослаблении монетарного давления, что является жизненно необходимым условием для оживления притока инвестиций.

Аналитики агентства указывают, что экономика страны находится на более стабильной и прогнозируемой фазе, благодаря умеренной инфляции и стабильному курсу. Как результат валютные риски смягчаются и реальные доходы и заработные платы населения входят в позитивную зону роста. По мере того, как эта тенденция будет продолжаться в течение 2018-2019 годов, можно ожидать дополнительной поддержки для роста ВВП.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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