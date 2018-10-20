Европейское рейтинговое агентство ожидает стабильного роста экономики Азербайджана (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:16)
БАКУ /Trend/ - Европейское рейтинговое агентство (ERA) присвоило кредитный рейтинг Азербайджану на уровне "ВВ+" с прогнозом "стабильный", говорится в отчете агентства, опубликованном в субботу.
Согласно прогнозу агентства, реальный рост ВВП Азербайджана в 2018 году может составить 1,5 процента, в 2019 году - 2,1 процента. Номинальный ВВП прогнозируется на уровне 44,1 миллиарда и 47,441 миллиарда долларов соответственно.
Как отмечается, кредитный рейтинг отражает наблюдающийся процесс стабилизации в азербайджанской экономике. По мнению аналитиков агентства, базовые процессы в экономике демонстрируют позитивные тенденции: стабилизация инфляции, позитивные показатели внешнего сектора.
Агентство ожидает укрепления реального роста экономики, подкрепленного более позитивной внешней конъюнктурой основных экспортных товаров страны.
Среди базовых факторов и предпосылок отмечаются низкая вероятность политических шоков, включая ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта, стабильный уровень выработки в нефтегазовом секторе Азербайджана и оживление банковского сектора страны.
|
Индикаторы
|
2017
|
2018
|
2019
|
ВВП, млрд. $
|
40748
|
44100
|
47441
|
Темпы роста ВВП, %
|
0,1
|
1,5
|
2,1
|
ВВП на душу населения, тыс. $
|
4,15
|
4,6
|
4,8
|
Безработица, %
|
5
|
4,9
|
4,9
|
Инфляция год к году, %
|
12,9
|
5,9
|
5,7
|
Резервы Центробанка, млрд $
|
5334,6
|
6200
|
6200
|
Экспорт, млрд $
|
14,1
|
15,3
|
16
|
Импорт, млрд $
|
9
|
8,6
|
9,3
|
Профицит счета текущих операций
|
3,5
|
5,7
|
5,4
Отмечается, что рост экономики Азербайджана сегодня обеспечивают как нефтяной, так и ненефтяной секторы. При этом, как ожидает агентство, цены на нефть марки Brent будут варьировать в пределах 60-70 долларов за баррель, что поможет экономике расти и дальше.
С другой стороны, агентство отмечает значимую роль ненефтяного сектора в росте экономики. Так, в январе-августе 2018 года ненефтяная экономика выросла на 10 процентов по сравнению с восемью месяцами аналогичного периода прошлого года. Снижающаяся инфляция (2,7 процента в январе-августе 2018 года) и стабильный курс маната свидетельствуют об ослаблении монетарного давления, что является жизненно необходимым условием для оживления притока инвестиций.
Аналитики агентства указывают, что экономика страны находится на более стабильной и прогнозируемой фазе, благодаря умеренной инфляции и стабильному курсу. Как результат валютные риски смягчаются и реальные доходы и заработные платы населения входят в позитивную зону роста. По мере того, как эта тенденция будет продолжаться в течение 2018-2019 годов, можно ожидать дополнительной поддержки для роста ВВП.
(Автор: Талех Мурсагулов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.