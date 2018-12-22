В Азербайджане вводится акциз на импорт автобусов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с первого января 2019 года вводятся акцизные ставки на импорт автобусов.

Это предусмотрено поправками в налоговое законодательство, утвержденными накануне указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Так, акциз на импорт автобусов с объемом двигателя до 4000 кубических сантиметров составит два маната за каждый кубический сантиметр. В отношении автобусов с большим объемом двигателя акцизы будут выглядеть следующим образом:

- до 6000 кубических сантиметров акцизный налог - в размере 8000 манатов плюс четыре маната за каждый кубический сантиметр для части двигателя 4001-6000 кубических сантиметров объема двигателя,

- до 8000 кубических сантиметров - 16000 манатов плюс шесть манатов за каждый кубический сантиметр для части двигателя 6001-8000 кубических сантиметров объема двигателя,

- до 10000 кубических сантиметров – 28000 манатов плюс восемь манатов за каждый кубический сантиметр для части двигателя 8001-10000 кубических сантиметров объема двигателя,

- с 10000 кубических сантиметров - 44000 манатов плюс десять манатов за каждый кубический сантиметр для части двигателя, превышающей 10000 кубических сантиметров объема двигателя.

Акцизные ставки в отношении автобусов, выпущенных более года назад и имеющих пробег свыше 100000 километров, будут исчисляться путем применения коэффициента 1,5 к сумме рассчитанного акцизного налога.

В Азербайджане с первого января 2019 года вступают в силу новые поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают новые льготы и освобождения от налогов, а также расширение налогооблагаемой базы, введение кассовых аппаратов нового поколения, совершенствование налогового администрирования и другие меры.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-ноябре 2018 года в страну были импортированы 22 714 единиц автотранспортных средств, что в 2,3 раза больше показателя 11 месяцев прошлого года.

На автобусы и другие моторные транспортные средства, вмещающие десять и более пассажиров, из общего числа импортированных в страну автотранспортных средств пришлись 235. За год этот показатель вырос на 40 процентов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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