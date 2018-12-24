Россия и Азербайджан намерены развивать транскаспийскую транспортную линию и круизный туризм - посол

24 декабря 2018 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Россия и Азербайджан намерены создать транскаспийскую транспортную линию, а также развивать круизный туризм на Каспии.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку.

Накомним, что в казахстанском городе Актау 12 августа прошел саммит лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ - конвенция о статусе Каспийского моря.

«Я очень рад, что в Азербайджане это считается очень важным событием. Эта конвенция позволяет наполнять имеющиеся договоренности конкретным содержанием», - сказал посол.

По его словам, остаются еще не финализированные вопросы разграничения, но это не между Россией и Азербайджаном. "Будет проведена работа по сотрудничеству для обеспечения безопасности навигации, сохранения биологических ресурсов и т.д.",- добавил посол.

Отметим, что на Пятом каспийском саммите, состоявшемся 12 августа 2018 года в Актау, президент России Владимир Путин отметил, что в России строится морской лайнер "Петр Великий", на котором можно будет совершать круговые круизные поездки по Каспию с заходом во все пять прискаспийских государств.

Планируется два типа круизов на лайнере – короткие (7-8 дней) и длинные (13-14 дней). Короткие круизы будут охватывать заходы в несколько портов в северной и южной части Каспия, тогда как длинные круизы будут включать заходы в порты всех пяти прикаспийских стран. Ориентировочный ввод лайнера в эксплуатацию запланирован на следующий год.

Большинство круизов по Каспию планируется начинать и заканчивать в Баку. В перспективе "Петр Великий" будет также совершать круизы, соединяющие три моря - Каспийское, Азовское и Черное.

(Автор: Ляман Зейналова)

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