Почти половина акций "Узбекуголь" будет передано в доверительное управление российской компании

БАКУ /Trend/ - Пакет акций компании "Узбекские железные дороги" в уставном капитале предприятия "Узбекуголь" будет передан российской компании "Прогресс Гор Тех", передаёт в понедельник Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом говорится в постановлении правительства Узбекистана "О мерах по повышению эффективности акционерного общества "Узбекуголь".

Согласно документу, российская компания получит 45 процентов акций в уставном капитале предприятия "Узбекуголь" в доверительное управление.

Для управления угольным предприятием "Прогресс Гор Тех" создаст дочернее общество в Узбекистане.

В постановлении отмечается, что на период доверительного управления "Узбекуголь" сохранит организационно-правовую форму акционерного общества.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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