Беларусь готова наладить совместное производство электробусов в Азербайджане (Эксклюзив)

11 января 2019 07:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"" готово создать совместное производство электробусов в Азербайджане.

Об этом сообщила Trend заместитель генерального директора ОАО Екатерина Чистова.

"ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"" заинтересовано в поставках электробусов на рынок Азербайджана. С этой целью в 2018 году наше предприятие направило коммерческое предложение на электробусы в адрес руководства города Гянджа", - сказала она.

Чистова также отметила, что ранее поставок техники производства "Белкоммунмаша" в Азербайджан не осуществлялось.

Заместитель гендиректора отметила, что предприятием уже реализован проект запуска электробусов в Минске, который стал первым городом в СНГ, запустившим полноценный регулярный электробусный маршрут.

"В мае 2017 года начали эксплуатироваться двухсекционные электробусы, сейчас 30 электробусов модели Е433 "Vitovt Мах Electro" обслуживают маршруты в белорусской столице. По результатам их эксплуатации к настоящему моменту можно сделать вывод о значительном снижении эксплуатационных затрат, а также экономии электроэнергии, что делает их все более привлекательными для использования на городских и пригородных маршрутах по сравнению с троллейбусами и автобусами", - сказала она.

Также Чистова добавила, что "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"" ведет активную работу по выводу электробусов на новые рынки.

"В 2017-2018 годах проводилась опытная эксплуатация электробуса модели Е433 в России и Молдове. Также ведутся переговоры о поставках электробусов для нужд городов Узбекистана, Казахстана, Египта, Польши и Румынии. Прорабатывается вопрос выхода на рынок Грузии", - сказала Чистова.

Помимо этого, по ее словам, "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"" планирует создать совместное предприятие по сборке электробусов в Индии. В 2019-2020 годах компания планирует поставить в Индию презентационную партию электробусов - не менее 40 единиц.

Говоря о планах по производству, заместитель гендиректора отметила, что на 2019 год запланировано выпустить не менее 70 электробусов, в том числе 50 - для нужд Минска.

Отметим, что ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"" было учреждено в 1973 году в Минске. В настоящее время компания занимается производством электробусов, троллейбусов, трамвайных пассажирских вагонов.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @TalehMursagulov

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