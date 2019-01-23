Турция возобновляет полеты в иракский Сулеймание

23 января 2019 12:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция возобновляет полеты в иракский Сулеймание, пишет в среду Trend со ссылкой на сообщение министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

В сообщении отмечается, что полеты из Стамбула в расположенный на севере Ирака иракский город Сулеймание будет возобновлены 25 января текущего года.

«Еженедельно из Стамбула в Сулеймание будет осуществляться семь рейсов», - говорится в сообщении министерство.

Отметим, что полеты из Стамбула в Сулеймание были отметены 29 сентября 2017 года в знак протеста против проведения референдума о «независимости» в курдской автономии Ирака.

Напомним, что 13 марта 2018 года правительство Ирака сняло запрет на международные авиарейсы в Эрбиль и Сулеймание.

Отметим, что 25 сентября 2017 года Курдская автономия Ирака провела так называемый "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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