В Азербайджане наладят сборку электробусов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начнется производство белорусских электробусов, автобусов и комбайнов. Об этом сообщили в четверг Trend в Гянджинском автомобильном заводе.

Соглашение подписано в рамках визита в Беларусь главы исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамова и председателя наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода Ханлара Фатиева.

В частности, стороны подписали соглашения о начале сборки автобусов минского автомобильного завода (МАЗ), поставок комплектующих электробусов, производимых компанией "ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"" и комплектующих для комбайнов, производимых на заводе «Гомсельмаш».

Отметим, что Гянджинский автомобильный завод является крупнейшим сборочным производством белорусских тракторов за пределами Евразийского экономического союза.

На Гянджинском автозаводе собираются тракторов "Беларус" и различной техники специального назначения марки "МАЗ".

Напомним, что как сообщалось ранее, в первом квартале 2019 года планируется запустить сборочное производство белорусско-азербайджанских тракторов в Турции.

На заводе в Турции планируется выпускать до 5 тысяч единиц тракторов. Проектная мощность, которая будет реализована на первом этапе - до 2,5 тысяч.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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