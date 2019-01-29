Turkish Airlines расширяет географию полетов

29 января 2019 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Turkish Airlines с 21 августа 2019 года откроет свой первый рейс в Мексику, осуществляя полет по треугольному маршруту Стамбул-Мехико-Канкун (Мексика), сообщает во вторнк Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Рейс ТК181 будет выполняться три раза в неделю на новом самолете Boeing 787-9.

Авиарейс Стамбул-Мехико будет осуществляться из Нового аэропорта Стамбула, который в будущем сможет принимать до 200 миллионов пассажиров.

Кроме этого, в 2019 году Turkish Airlines запустит шесть новых рейсов: в Марракеш (Марокко), Шарджу (ОАЭ), Порт-Судан (Судан), Бали (Индонезия), Луксор (Египет) и Рованиеми (Финляндия).

Отметим, что в прошлом году авиакомпания открыла новые рейсы в Фритаун (Сьерра-Леоне), Самарканд (Узбекистан), Акабу (Иордания), Краснодар (Россия), Морону (Эквадор), Банжул (Гамбия) и Лусаку (Замбия).

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