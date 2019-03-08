В Баку открылась выставка эксклюзивной индийской продукции (ФОТО)

8 марта 2019 16:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском дворце спорта (просп. Нефтяников, 26а) седьмого марта открылась выставка «Лучшее из Индии», сообщает в пятницу Trend.

Это вторая выставка эксклюзивной торговой продукции самого большого торгового мероприятия, организуемого Торгово-промышленной палатой Индии при поддержке посольства Индии в Баку.

Выставка будет работать до 17 марта с 10:00 до 18:00, вход свободный.

В выставке участвуют 75 индийских компаний, которые демонстрируют электротовары, электронику, велосипеды, рис, чай, специи, упаковочную тару, фармацевтическую продукцию, сувениры, поделки умельцев, канцелярские товары, домашнюю мебель, текстиль и одежду, ювелирные изделия и пр.

Выставка реализуется в рамках взаимного торгового сотрудничества между Индией и Азербайджаном, и поддерживается министерством торговли и промышленности Индии.

Отметим, что Азербайджан и Индию связывают исторические узы, между двумя странами существует развивающееся двухстороннее сотрудничество, опирающееся на тесные дружественные отношения. Страны сотрудничают в сферах энергетики, фармацевтики, сельского хозяйства, туризма, информационных технологий, науки и технологий, текстильной, образовательной сферах и др.

В 2017 году объем импорта Индии в Азербайджан превысил в денежном выражении 37 миллионов долларов, а общий объем двухсторонней торговли между Азербайджаном и Индией достиг 463 миллионов долларов. В учебных заведениях Индии профессиональным кадрам и студентам Азербайджана предлагаются образовательные программы, расходы по которым покрываются в рамках Индийской программы технического и экономического сотрудничества (İTEC).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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