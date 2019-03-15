Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли

15 марта 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала 2019 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 4,1 процента, составив 46,6 миллиарда долларов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центральный банк (ЦБА) страны.

Как отмечается, это говорит о том, что платежный баланс формируется с профицитом.

«Внешняя среда остается благоприятной. По предварительным данным, положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 986,3 миллиона долларов. Экспорт за год вырос на 42,6 процента, в том числе ненефтяной экспорт - на 16,4 процента», - говорится в сообщении.

По данным ЦБА, в последние месяцы на мировых рынках наблюдались тенденции к росту цен на товары. В январе-феврале 2019 года средняя цена на нефть составила 62 доллара. Стоимость «черного золота» с начала года выросла на 26 процентов (14 долларов). Согласно информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), индекс продовольственных цен вырос в январе-феврале на 3,4 процента, но, тем не менее, остался на 2,2 процента меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Инфляция у торговых партнеров Азербайджана в последнее время остается стабильной, серьезных изменений в курсе валют этих стран не было.

(Автор: Азад Гасанли)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана ответила на вопросы по проблемным кредитам
Финансы 15:09
МИД России: Изменение формата переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию возможно только с согласия сторон
Нагорно-карабахский конфликт 15:04
Доходность на депозитных аукционах Центробанка Азербайджана снизилась
Финансы 14:58
Рэнкинг торговых партнеров: Азербайджан увеличил торговлю с Италией
Бизнес 14:16
В Азербайджане завтра температура поднимется до 21 градуса тепла
Общество 14:10
Ведущие международные организации высоко оценивают проводимые в Азербайджане реформы - спикер
Политика 14:10
Лента новостей
В Баку нас очень тепло принимают – гимнастка из Казахстана
Общество 15:10
Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана ответила на вопросы по проблемным кредитам
Финансы 15:09
МИД России: Изменение формата переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию возможно только с согласия сторон
Нагорно-карабахский конфликт 15:04
Доходность на депозитных аукционах Центробанка Азербайджана снизилась
Финансы 14:58
В Баку прошло мероприятие, посвященное 100-летию органов безопасности Азербайджана
Общество 14:54
Тяжелое ДТП в Турции, десятки пострадавших
Турция 14:52
Возрождение гимнастики в Азербайджане связано с именем Мехрибан Алиевой - генсек Федерации гимнастики
Общество 14:45
Президент Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО
Политика 14:41
В Баку определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в вольных упражнениях
Общество 14:40