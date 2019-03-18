В дни праздника Новруз таможня Азербайджана будет работать в усиленном режиме

БАКУ /Trend/ - В дни праздника Новруз таможенно-пропускные пункты и соответствующие структуры Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана будут работать в усиленном режиме, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на госкомитет.
Об этом распорядился председатель ГТК генерал-лейтенант Сафар Мехтиев.
Переход на усиленный режим работы связан с обеспечением оперативного таможенного оформления товаров в нерабочие дни, ускоренного перемещения граждан, товаров и транспортных средств через таможенно-пропускные пункты.
Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.
Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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