В Азербайджане нарастят объемы производства и экспорта гранатов

БАКУ /Trend/ - В 2019 году производство гранатов в Азербайджане вырастет на семь-десять процентов, сказал Trend глава Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов.

Для сведения, в 2017 году в Азербайджане было произведено 156 тысяч тонн гранатов, а в 2018 – 170 тысяч тонн.

По словам главы Ассоциации, 15 предприятий, занимающихся производством продукции из гранатов, в течение 2018 года переработали 60-70 тысяч тонн гранатов.

Затронув вопрос экспорта, глава Ассоциации отметил, что в текущем году ожидается рост до 12-15 тысяч тонн поставленной на внешние рынки продукции. Для сравнения, показатель объема экспорта в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 22 процента до 10 тысяч тонн.

Говоря о планах на будущее, Гарашов отметил, что согласно указу Президента Ильхама Алиева в министерстве сельского хозяйства подготовлен ряд государственных программ в области развития сельской инфраструктуры и социального сектора, реализация которых ожидается в ближайшие пять лет. В связи с этим, Гарашов выразил надежду на увеличение государственных субсидий, что ускорит рост развития сельского хозяйства. В частности, ожидается расширение территории гранатовых садов в Азербайджане до 28 тысяч гектар, что на 21,7 процента больше нынешнего показателя.

Также было отмечено, что ассоциация регулярно проводит с фермерами и производителями тренинги и семинары. Второго апреля в Имишлинском районе будет проведен тренинг при поддержке министерства сельского хозяйства совместно с Государственным центром аграрного развития для местных фермеров производителей гранатов. Основная цель тренинга, по словам Гарашова, просвещение и повышение квалификации для получения заинтересованными в выращивании граната фермерами, международных сертификатов для дальнейшего выхода на зарубежный рынок. Помимо этого, в рамках подготовки к следующему сезону урожая, будут дополнительно проведены тренинги в шести региональных центрах аграрного развития Миль-Муганьского и Аранского регионов. В этом глава ассоциации видит большую возможность для расширения объема экспорта.

В свою очередь, Гарашов отметил поддержку Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) в оказании поддержки продвижению отечественной гранатовой продукции в рамках бренда "Made in Azerbaijan" во всем мире. Ассоциация регулярно демонстрирует азербайджанские гранаты на местном и международном рынках.

В связи с этим, ведутся интенсивные работы, а именно, осуществляются встречи местных фермеров с зарубежными партнерами. В качестве примера, глава ассоциации рассказал о визитах представителей ведущих профильных российских компаний, встретившихся с азербайджанскими фермерами. В рамках этих встреч, были подписаны протоколы о намерениях для дальнейшего сотрудничества.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter:@1nasirzade

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