Азербайджанский производитель вин планирует наладить экспорт в Китай

14 апреля 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский производитель алкогольной продукции -предприятие ООО "Наигин-КО Товуз-Балтия", во второй половине текущего года планирует приступить к экспорту в Китай, сообщили Trend в компании

"В среднем одна партия товара, предусмотренная на экспорт, составляет 20 тонн алкогольной продукции. Наибольший объем экспорта приходится на рынки России, Украины, и Прибалтики. В планах компании наладить стабильные поставки на рынки Польши и Германии. В настоящее время в связи с этим активизировались переговоры с европейскими партнерами", - сказали в компании.

Собеседник агентства уточнил, что на предприятии выпускаются виноградные и фруктовые вина, бренди, а также фруктовые ликеры.

Выпускаемая продукция имеет сертификат соответствия, выданный Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана.

На предприятии установлено оборудование производства Италии, Франции и Германии.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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