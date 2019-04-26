В Агентстве пищевой безопасности Азербайджана зафиксировано свыше 4,5 тысячи обращений

26 апреля 2019 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала года в Агентство пищевой безопасности Азербайджана поступило 4643 обращений, сообщила Trend пресс-секретарь агентства Айсель Фарзиева.

Было отмечено, что из общего количества обращений 147 были зафиксированы по категории первичного производства, 553 – производства (переработки), 17 – упаковки, 27 – хранения, три – перевозки, 441 – оптовой продажи, 2636 – розничной продажи и 819 - общественного питания.

За отчетный период 52 субъектам было отказано в регистрации и занесении в реестр пищевой безопасности в связи с выявлением ряда нарушений требований технических и нормативно-правовых актов по безопасности пищевых продуктов. В том числе, 32 субъектам в целях восстановления деятельности была оказана необходимая техническая и методологическая поддержка со стороны Агентства, и по результатам повторных проверок было принято соответствующее решение об их регистрации и занесении в реестр пищевой безопасности.

Также было отмечено, что регистрация и занесение в реестр действующих в сфере пищевой промышленности субъектов предпринимательства, с первого мая текущего года будет осуществляться в режиме онлайн.

Было добавлено, что внедрение электронной регистрации позволит ускорить процесс регистрации и включения в реестр пищевой безопасности субъектов предпринимательства. Агентство по пищевой безопасности вновь призывает субъекты предпринимательства, действующие на всех этапах производства и переработки продуктов питания, регистрироваться в соответствующем реестре и адаптировать свою деятельность к требованиям норм и правил безопасности пищевых продуктов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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