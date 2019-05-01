Орхан Мамедов: Первый Дом МСБ в Баку откроется до конца года (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:55)

БАКУ /Trend/ - Первый Дом малого и среднего бизнеса (МСБ) откроется в Баку до конца года.

Об этом, как передает Trend, сказал в среду журналистам председатель правления Агентства развития МСБ Орхан Мамедов

По словам Мамедова, в Баку планируется открыть несколько Домов МСБ.

Он добавил, что первый в Баку Дом МСБ откроется в Наримановском районе.

"В Доме МСБ будет выдаваться более 110 разрешений 30 государственных структур. Он будет функционировать на таких алгоритмах, как “начни бизнес”, “веди бизнес”, “развивай бизнес” и “поддерживай бизнес", - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что основная цель создания Дома МСБ – обеспечить оперативность, прозрачность и удобный доступ к финансовым ресурсам.

Председатель правления Агентства также отметил, что портал е-МСБ планируется запустить после открытия Дома МСБ.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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