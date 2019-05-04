Коренные реформы в Азербайджане способствовали развитию человеческих ресурсов - глава НКПР

4 мая 2019 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Коренные экономические реформы, которые проводились за последние годы в Азербайджане, поспособствовали подготовке профессиональных кадров и развитию человеческих ресурсов.

Как сообщает Trend, об этом глава Национальной конфедерации предпринимателей и работодателей Азербайджана Мамед Мусаев сказал в субботу в Баку в рамках ежегодной конференции «Бизнес-сотрудничество в сфере человеческих ресурсов».

По его словам, усилия, направленные на превращение "черного золота" в человеческий капитал, уже приносят положительные результаты.

«На сегодня в структуре управления транснациональных компаний, действующих в Азербайджане, наши кадры составляют большинство. В свою очередь, Национальная конфедерация предпринимателей и работодателей Азербайджана активно содействует формированию профессиональных кадров в сфере управления бизнесом, и намерена продолжать эту миссию в дальнейшем», - сказал Мусаев.

Отметим, что в конференции приняли участие представители более 200 компаний, задействованных в сфере управления бизнесом.

(Автор: Матанат Насибова)

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