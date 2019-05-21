Стала известна сумма выплаты компенсаций по проблемным кредитам в Pasha Bank

21 мая 2019 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для выплаты компенсаций по проблемным кредитам физических лиц в Pasha Bank, государство выделило 670 тысяч манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал главный финансовый администратор, а также член правления банка Бахруз Нагиев на конференции, посвященной итогам деятельности банка в 2018 году.

По словам Нагиева, объем выплат компенсаций по сравнению с другими банками не настолько высок, потому что, являясь корпоративным банком, Pasha Bank больше нацелен на предоставление услуг представителям малого и среднего бизнеса (МСБ). В связи с этим, было отмечено, что в банке не так много кредитов было выделено физическим лицам. Комментируя такой низкий объем проблемных кредитов, Нагиев сказал, что это было обусловлено успешной работой департамента банка по управлению кредитами, так как стратегия банка нацелена на выдачу кредитов в иностранной валюте тем лицам, чьи доходы зарегистрированы в этой же валюте.

Отметим, что с 22 апреля 2019 года в Азербайджане начались выплаты компенсаций по проблемным кредитам физических лиц. Выплаты осуществляются через филиалы банков и оператора почтовой связи "Азерпочт". Компенсации получат 602 347 человек.

Все выплаты планируется завершить в мае этого года.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 февраля текущего года подписал указ «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане».

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.

Если сумма компенсации будет превышать 500 манатов, то эти средства будут переведены на счет физического лица, если меньше, то выплата будет осуществлена денежным переводом.

Соответствующие пластиковые карты, которые получат физические лица, будут выпускаться сроком на один год и являются бесплатными. Банки и почтовый оператор не имеют права взимать комиссию за выдачу, проведение операций с этими картами или осуществление денежных переводов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

Twitter: @1nasirzade

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