Оглашена сумма ожидаемых синдицированных кредитов от Pasha Bank

21 мая 2019 18:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время PASHA Bank ведет переговоры о выдаче синдицированных кредитов двум компаниям на общую сумму до 50 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления банка Талех Кязымов.

Кязымов сказал, что в 2018 году был выдан один синдицированный кредит.

Кредит в 15 миллионов долларов, сроком на два года, со ставкой в семь процентов годовых был предоставлен компании Anglo Asian Mining plc (ААМ), которая занимается разработкой месторождения драгоценных металлов в Азербайджане.

ОAO "PashaBank" создано в июне 2007 года и действует на основе лицензии №250 Центрального банка Азербайджана от 28 ноября 2007 года.

ОАО "PashaBank", входит в состав Pasha Holding, который является инвестиционной компанией, а не классическим холдингом. В структуру Pasha Group также входят Kapital Bank, где холдингу принадлежат 99,75 процента акций.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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