Оглашен объем гарантирования кредитов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Объем гарантирования кредитов выданных азербайджанскими банками в январе-апреле 2019 года превысил три миллионов манатов.

Об это сказали Trend в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде Азербайджана.

Как сказали в фонде, с целью расширения применения механизма гарантии в уполномоченных банках со стороны фонда были проведены информационно-просветительские мероприятия.

Также в фонде отметили, что с целью расширения доступа населения к ипотечным кредитам и снижения нагрузки на гарантийные комиссии, с учетом значительного снижения рисков банков по ипотечным кредитам, максимальная процентная ставка по гарантированным ипотечным кредитам была снижена до семи процентов годовых, а по льготным ипотечным кредитам – до 3,7 процента годовых.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд является единственной государственной организацией в Азербайджане, предоставляющей гарантирование и субсидирование ипотечных кредитов.

Уполномоченными организациями Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана по гарантированию кредитов являются 25 банков страны (по ипотечному кредитованию), 10 банков (по кредитному гарантированию), а также 19 страховых компаний и 16 оценочных организаций.

В 2018 году объем гарантирования и субсидирования кредитов в Азербайджане составил 17,5 миллиона манатов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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