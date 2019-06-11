В Азербайджане будут созданы новые логистические центры

11 июня 2019 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже и на таможенном посту «Красный мост» планируется создать новые логистические центры.

Об этом, как передает Trend, во время конференции в рамках 18-й Каспийской международной выставки «Транспорт, транзит и логистика» в Баку, сказал во вторник секретарь Координационного совета Азербайджана по транзитным грузоперевозкам Руфат Байрамов.

Секретарь Координационного совета подчеркнул важность существующих логистических центров в Азербайджане, добавив, что в будущем число этих центров будет увеличиваться.

«В стране будут созданы транзитные и логистические центры, соответствующие каждому региону. Например, в Аляте уже создается свободная экономическая зона», - сказал Байрамов.

Отметим, что свободная экономическая зона создается в поселке Алят на основе распоряжения главы государства, подписанного в марте 2016 года. Территория нового Бакинского международного морского торгового порта также включена в состав этой зоны.

В Баку 11-13 июня проходит 18-ая Каспийская международная выставка “Транспорт, транзит и логистика”. На выставке принимают участие 75 компаний из десяти стран.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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