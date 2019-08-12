Азербайджан и Китай могут сотрудничать в области ж/д инфраструктуры

БАКУ /Trend/ - Китайская корпорация, специализирующаяся в области железнодорожного строительства, заинтересована в сотрудничестве в инфраструктурных проектах в Азербайджане. Об этом представители инженерно-строительной корпорации при Китайской железнодорожной корпорации сказали на встрече с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство.

В свою очередь министр экономики Мустафаев отметил, что развитие отношений с Китаем идет по всем направлениям. Это логистика и транзит грузов, торговая и инвестиционная сферы, ИКТ. Две страны сотрудничают и в гуманитарной области, работают над расширением туристического обмена.

По словам министра, есть потенциал для дальнейшего расширения связей. В Китае действуют торговое представительство Азербайджана, торговые и винные дома страны. Азербайджано-китайская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству играет важную роль в расширении двустороннего сотрудничества.

Мустафаев проинформировал гостей о проектах по реконструкции дорожной инфраструктуры и железнодорожной сети в стране. По его словам, благоприятная инвестиционная среда в Азербайджана создает хорошую базу для сотрудничества с Китайской инженерно-строительной корпорацией.

По словам Ян Аймина, гендиректора по иностранным инвестициям по Евразии данной корпорации, структура специализируется на строительстве высокоскоростных железных дорог, аэропортов, метрополитена, портов и электростанций. С учетом тесного сотрудничества двух стран, в том числе и в рамках проекта «Один пояс-один путь», опыт международной деятельности компании может быть полезен и в Азербайджане.

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