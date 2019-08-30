ОБСЕ впервые пришлет 300 наблюдателей на выборы в Узбекистане

БАКУ/Trend/ - Бюро по демократическим институтам и правам человек Организации по безопасности и сотрудничеству (БДИПЧ ОБСЕ) впервые пришлет полноценную миссию на парламентские выборы в Узбекистан, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЦИК Узбекистана.

Голосование планируется провести в конце 2019 года.

На место в парламенте будут претендовать пять политических партий, официально зарегистрированных в стране.

Сейчас в Узбекистане функционируют Демократическая партия "Национальное возрождение", Народно-демократическая партия (НДПУ), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеп), Социал-демократическая партия "Справедливость" и Экологическая партия.

ЦИК отмечает, что в отличие от предыдущих парламентских выборов, на которых участвовала ограниченная миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ из порядка 30 наблюдателей, на предстоящих предполагается присутствие около 300 человек. По предварительным сведениям, миссия будет включать основную группу, а также 30 долгосрочных и 250 краткосрочных наблюдателей.

В функции долгосрочных наблюдателей входит наблюдение за различными этапами избирательного процесса, в том числе в регионах, краткосрочных - в назначенном им районе в день выборов.

Информация о том, что выборы депутатов парламента пройдут 22 декабря этого года, появилась со ссылкой на председателя Центризбиркома Мирзо-Улугбека Абдусаломова. Кроме того, в комиссии уточнили, что выборы проводятся не по пропорциональной системе, а по мажоритарной. Выборы в Законодательную палату и местные советы проводятся на основе многопартийности по территориальным одномандатным избирательным округам.

В сообщении Центральной избирательной комиссии говорится, что в соответствии со статьей 36 Избирательного кодекса начало избирательной кампании по выборам депутатов Законодательной палаты и депутатов местных советов объявляется ЦИКом не менее чем за три месяца до истечения срока их полномочий.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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