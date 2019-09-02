Узбекистан и Кыргызстан открыли четыре новых КПП

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Кыргызстан 30 августа открыли четыре новых контрольно пропускных пункта (КПП) через государственную границу, передает Trend со ссылкой на ИА Kun.uz.

Об этом сообщают Пограничные войска СГБ Узбекистана.

На узбекско-кыргызской границе начали функционировать пункты пропуска «Риштан» (Узбекистан) – «Кайтпас» (Кыргызстан), «Туль» – «Отукчу», «Ленбург» – «Апкан», «Девайрам» – «Боз-Адыр».

Также были пересмотрены временные ограничения в пунктах пропуска «Узбекистан» – «Кызыл-Кыя», которые ранее работали с 07:00 до 18:00 (GMT+5). Теперь они работают с 06:00 до 20:00 (GMT+5).

Договоренность по открытию указанных КПП была достигнута 23 августа этого года в результате встречи руководителей пограничных ведомств обеих стран.

(Автор: Фахри Вакилов)

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