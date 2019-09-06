Первый контейнерный поезд из Афганистана в Китай запущен через Узбекистан

БАКУ/Trend/ - Первый контейнерный поезд отправился из Афганистана в Китай, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу "Узбекские железные дороги".

Его маршрут пройдет через Узбекистан и Казахстан.

Состав из 41 контейнеров перевозящих полуобработанный камень минерального талька отправился в Китай со станции Хайратон через «Мост Дружбы» – железнодорожно-автомобильный мост через реку Амударья транзитом через Узбекистан и Казахстан.

На заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в июле Узбекистан и Афганистан договорились активизировать взаимную торговлю и транзит грузов. Согласно данным министерства транспорта Узбекистана, в 2019 году компания «Узбекские железные дороги» установили скидку в 20 процентов на перевозку зерна и муки из Казахстана в Афганистан, а также отменила дополнительные сборы на коммерческие грузы, вывозимые из соседней страны.

«Для активизации транзита афганская сторона намерена предоставить Ташкенту номенклатуру и объемы экспорта грузов из Афганистана в Китай и страны ЕС», — отметил на заседание глава минфина Афганистана.

В начале декабря 2017 года по итогам визита в Узбекистан президента Афганистана Ашрафа Гани, правительства двух стран подписали соглашение о строительстве железной дороги Мазари-Шариф-Герат. Соглашение предусматривает участие в проектировании и строительстве новой дороги узбекской стороной. В свою очередь, Афганистан должен привлечь необходимые финансовые ресурсы для реализации проекта.

В апреле 2019 года специальный посланник МИД Китая по Афганистану Дэн Сицзюнь на встрече со спецпредставителем президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой Иргашевым заявил, что Китай готов присоединиться к проекту строительства новой железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.