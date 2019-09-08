"Газпромбанк" планирует реализовать новые проекты в Азербайджане

8 сентября 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российский "Газпромбанк" планирует реализовать в Азербайджане ряд проектов и не только в энергетическом секторе, сообщили Trend в банке.

Как отметили в банке, в основном, приоритетными направлениями для финансирования в Азербайджане являются нефть, газ, нефтегазохимия.

"Мы уже реализовали некоторые масштабных проектов в этой области и планируем продолжить взаимодействие с азербайджанской госкомпанией SOCAR", - сказал в "Газпромбанке".

Как известно, "Газпромбанк" планирует участвовать в проекте азербайджанской госкомпании SOCAR по созданию газохимического комплекса (GPC), который будет строиться в Гарадаге.

В группу "Газпромбанка" входит множество различных компаний, которые действуют не только на финансовом рынке, но и занимаются драгоценными металлами, нефтью, газом, строительством и другим бизнесом.

В Азербайджане банк участвовал в финансировании строительства предприятия SOCAR Polymer, выделив кредит в 489 миллионов долларов. Осенью прошлого года "Газпромбанк" также заключил соглашение с госкомпанией SOCAR и Российским экспортным центром, что позволит банку поддерживать поставки российского оборудования и услуг для азербайджанских проектов.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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