На Gift & Promo 2019 будут представлены изделия ручной работы предпринимателей Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Микро- и малый бизнес представит свои работы на второй Азербайджанской международной выставке подарков и промо-продукции («Gift & Promo 2019»), которая состоится в Boulevard Hotel 12-14 сентября, сообщает Trend со ссылкой на агентство.

На выставке, организованной при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (АРМСБ) и Германского общества международного сотрудничества (GIZ) на отдельном стенде будут представлены сувениры, резьба по дереву, ковроткачество, декоративно-прикладное искусство, украшения и аксессуары, игрушки и многое другие изделия ручной работы главным образом женщин предпринимателей.

Надо отметить, что Агентство МСБ неизменно поддерживает стартапы, микро, малых и средних предпринимателей, предоставляя им возможность участвовать на различных выставках и демонстрировать свои продукты и услуги. Подобные мероприятия служат эффективной платформой для роста продаж малого и среднего бизнеса, создание новых бизнес-связей, развития и продвижение предпринимательства в целом

Агентство также поддерживает вторую Азербайджанскую международную выставку подарков и промо продуктов, организованную Caspian Event Organisers (CEO).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.