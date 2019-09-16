Туркменистан и Кыргызстан проводят совместный бизнес-форум

16 сентября 2019 15:08 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - За семь месяцев 2019 года товарооборот между Кыргызстаном и Туркменистаном составил 6,5 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на кыргызстанское агентство Tazabek.

"Экспорт Туркменистана в Кыргызстан составил 2,836 миллиона долларов, импорт – 3,003 миллиона долларов. Предприниматели в основном сотрудничали в сфере торговли", - приводятся в информации слова представителя Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) Доврана Оразмырадова, принявшего участие в совместном бизнес-форуме в Бишкеке.

Туркменистан поставляет свежие томаты, хлебобулочные и мучные изделия, текстиль, трубы. В свою очередь, Кыргызстан экспортирует лампы, пластиковые пленки и ленты, машины для текстильной отрасли. Перспективные направления сотрудничества были также обозначены в сфере туризма, транспорта, логистики и сельского хозяйства. Агентство также сообщает, что Туркменистан планирует открыть в Кыргызстане торговый дом. Об этом сегодня, сказал глава СППТ Александр Дадаев.

По словам главы Союза, за прошлый год Кыргызстан экспортировал товары и услуги на 13 миллионов долларов, Туркменистан – на три с лишним миллионов долларов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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